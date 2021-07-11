На Орлово-Денисовском проспекте местные жители устроили перестрелку

Охранники, которые работают на территории ЖК, ситуацию проигнорировали.

Между соседями жилого комплекса в Приморской районе ночью, 11 июля, произошла серьезная драка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На Орлово-Денисовском проспекте друг на друга с кулаками набросились местные жители. У одного из мужчин даже была бита, которую он с энтузиазмом использовал. В конце дебоша один из драчунов начал стрелять, в результате чего два человека попали в больницу.

Охранники, которые работают на территории ЖК, проигнорировали ситуацию. Безразличие работников охранной организации напугало и возмутило жильцов дома.

Ранее на Piter.tv сообщили, что неадекват с топором напал на местного жителя Волхова.

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