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Неадекват с топором напал на местного жителя Волхова
Сегодня, 11:05
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Неадекват с топором напал на местного жителя Волхова

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Жертва грозного мужчины попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на воскресенье, 11 июля, незнакомец с топором напал на местного жителя в Волхове. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло на Авиационной улице, когда пострадавший шел в гости к друзьям. Неадекватный мужчина нанес оппоненту несколько ударов острым предметом. Потерпевший был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него рубленую рану левого лучезапястного сустава и открытый перелом лучезапястной кости. На данный момент мужчина не может разговаривать.

Ранее на Piter.tv сообщили, что драка в "Карусели" с охранником попала на видео. 

Фото: Pexels (Samer Daboul)

Теги: волхов, мужик с топором, нападение с топором
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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