Неадекват с топором напал на местного жителя Волхова

Жертва грозного мужчины попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на воскресенье, 11 июля, незнакомец с топором напал на местного жителя в Волхове. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло на Авиационной улице, когда пострадавший шел в гости к друзьям. Неадекватный мужчина нанес оппоненту несколько ударов острым предметом. Потерпевший был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него рубленую рану левого лучезапястного сустава и открытый перелом лучезапястной кости. На данный момент мужчина не может разговаривать.

Ранее на Piter.tv сообщили, что драка в "Карусели" с охранником попала на видео.

Фото: Pexels (Samer Daboul)