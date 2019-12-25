Эксперт назвал условие для примирения Армении и Азербайджана

26 ноября президенты двух государств обсудили ситуацию с Владимиром Путиным.

На прошлой неделе в Сочи состоялись трёхсторонние переговоры президентов России, Армении и Азербайджана. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, в них было главным не то, сколько аргументов могут представить стороны, а сколько поддержки (или надежды на нее) страны получают от западных стран.

При этом если в западной поддержке в Армении уже успели разочароваться, поняв, что надежд на то, что останавливать азербайджанскую армию будет кто-то кроме самих армян, очень мало, то турецкая поддержка с точки зрения Баку выглядит вполне осязаемой. считают эксперты.

Авторы Telegram-канала считают, что перемирие между странами зависит от того, насколько нынешнее руководство Армении сможет изменить свои политические ориентиры, вернувшись к традиционным ожиданиями гарантий со стороны России, и насколько Азербайджан готов эти гарантии учитывать.

В ходе встречи Владимир Путин упомянул о том, что обе стороны заинтересованы в нормализации обстановки и в развитии ситуации в позитивном ключе.

Фото: kremlin.ru