В Пушкине инспектор ДПС выстрелил по колёсам Chevrolet во время погони

Водитель при виде служебной автомашины резко изменил траекторию движения и, увеличив скорость, пытался скрыться, не выполнив требования об остановке.

Сотрудники ГАИ применили табельное оружие для задержания водителя-нарушителя в Пушкине. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 16 по Фильтровскому шоссе 22 марта в 03:30 инспекторами был замечен автомобиль Chevrolet Lacetti, водитель которого при виде служебной автомашины резко изменил траекторию движения и, увеличив скорость, пытался скрыться, не выполнив требования об остановке.

В 03:49, в ходе преследования у дома 4 по улице Саперной инспектор ДПС из своего табельного оружия произвёл предупредительный выстрел и затем один выстрел по колёсам. Выстрелом было повреждено левое колесо, водитель остановился и попытался сбежать, но был задержан. Им оказался 49-летний житель Красного Села.

Нарушитель был доставлен в полицию. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, на него был составлен административный протокол по ст. 12.26 ч. 1 КоАП (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования). Дополнительно составлены административные протоколы по ст. 12.25 ч. 2 (невыполнение законного требования об остановке ТС), ст. 12.12 ч. 1 (проезд на запрещающий сигнал светофора), ст. 19 ч. 3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Автомобиль помещен на спецстоянку.

Ранее в результате погони в Ленобласти задержан угонщик машины из Великого Новгорода.

Видео: МВД