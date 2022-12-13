гонщиком оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Новгородской области.

В результате погони в Ленобласти задержан угонщик машины из Великого Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Петербурга поступила информация об угоне иномарки и возможном её нахождении в Северной столице. Наряд ДПС в этот же день на 615 км федеральной трасы М-10 "Россия" в Тосненском районе заметил разыскиваемый автомобиль. Через громкоговорящее устройство стражи правопорядка потребовали у водителя остановиться, однако тот попытался скрыться.

Во время погони злоумышленник увеличивал скорость и маневрировал из полосы в полосу, создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения. Полицейские пытались блокировать машину подозреваемого в угоне, но он успевал объехать стоящий перед ним служебный транспорт.

Двигаясь по улице в городе Любань, правонарушитель в один момент не справился с управлением и влетел в сугроб. Выскочив из машины, мужчина бросился бежать. В ходе преследования один из инспекторов произвёл предупредительный выстрел в безопасном направлении, после чего подозреваемый остановился. Его задержали. Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Новгородской области. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Угнанная машина и подозреваемый переданы инициатору розыска.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге в отношении 19-летнего лихача, пытавшегося уйти от погони, возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД