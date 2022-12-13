В Петербурге в отношении 19-летнего лихача, пытавшегося уйти от погони, возбуждено уголовное дело

Для остановки транспорта полицейские произвели 36 выстрелов по колёсам.

В отношении 19-летнего лихача, пытавшегося уйти от погони, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 26 февраля сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW, водитель на законное требование полиции остановиться не отреагировал, увеличил скорость и попытался скрыться. Для остановки транспорта полицейские произвели 36 выстрелов по колёсам.

За рулем иномарки находился 19-летний студент. Нарушитель был доставлен для разбирательства в отдел полиции, где в отношении него составлены четыре административных протокола за различные нарушения ПДД, а также по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Позже, по материалам полицейской проверки, по факту причинения травм двум сотрудникам в отношении студента возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

Видео: МВД