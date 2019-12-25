В квартире на улице Братьев Радченко мужчина применил в конфликте киянку

У пострадавшего диагностированы перелом скулы и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Правоохранители Колпинского района задержали сантехника, применившего киянку в конфликте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 25 декабря поступила информация о том, что в квартире дома 25 по улице Братьев Радченко избит мужчина. На месте был обнаружен 36-летний пострадавший, у него диагностированы перелом скулы и ушиб головного мозга тяжелой степени. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По подозрению в совершении этого преступления на улице Веры Слуцкой накануне поймали 50-летнего сантехника, который на фоне ссоры нанес многочисленные удары киянкой по голове и телу своему оппоненту.

Известно, что задержанного неоднократно судили.

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Фото: Piter.TV