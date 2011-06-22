Нетрезвый петербуржец ударил мужчину отверткой около канала Грибоедова

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Росгвардейцы задержали мужчину, ранившего отверткой знакомого у канала Грибоедова 25 декабря. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На проспекте Римского-Корсакова произошла драка, в ходе нее нетрезвый 60-летний местный житель избил 56-летнего мужчину. Правонарушителя поймали, применив наручники. Кроме того, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району вызвали на место скорую помощь, пострадавшего госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, двое знакомых вместе направлялись в магазин. По пути они встретились с женой 56-летнего мужчины, и женщина потребовала, чтобы ее супруг возвращался домой. Из-за этого между приятелями случился конфликт.

Задержанного доставили в 1-й отдел полиции, отвертку изъяли.

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Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти