В Парголово пассажир распылил в лицо водителю автобуса газовый баллончик

Пассажира разыскивает полиция.

Полиция Выборгского района Петербурга разыскивает участника конфликта в рейсовом автобусе, применившего газовый баллончик к водителю. Об этом рассказали в региональном МВД.

В полицию 7 августа в 20:00 поступило сообщение о конфликте в автобусе № 448, двигавшегося по Юкковскому шоссе в поселке Парголово. Пассажир во время ссоры с водителем распылил ему в лицо аэрозольный газовый баллончик

Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте происшествия, после чего автобус уехал в парк. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские разыскивают мужчину, причастного к данному конфликту.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)