Названы приложения, увеличивающие количество рекламы на смартфоне

Компания Avast перечислила программы, которые не советуется устанавливать на телефон, а если они уже скачаны, их лучше удалить. Об этом сообщила "Российская газета".

В список приложений вошли Rolling Scroll, Helicopter Attack — New, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Find Hidden, Find 5 Differences — 2020 New, Rotate Shape, Shoot Them, Crush Car, Assassin Legend — 2020 New, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Helicopter Shoot, Plant Monster, Jump Jump, Cream Trip — New и Props Rescue".

Все эти приложения были скачаны из магазина более восьми миллионов раз. Как отмечают специалисты, главная цель этих программ – большое количество рекламы. При этом значки приложений могут не отображаться на устройстве, а поэтому их сложно найти для дальнейшего удаления.

