Даны советы по эксплуатации старых смартфонов

Самый распространений способ использования старого телефона – продать с рук или сдать в магазин.

Выкидывать старые телефоны – значит наносить вред экологии. Гаджет можно продать, использовать как резервный или приспособить для творчества. Об этом агентству "Прайм" рассказал партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Самый распространений способ использования старого телефона – продать с рук или сдать в магазин, который торгует гаджетами. Также смартфон можно отдать ребенку, чтобы он учился им пользоваться и не разбил дорогостоящий новый аппарат.

Еще один вариант – оставить гаджет дома, сделав его резервным. Его нужно полностью зарядить и выключить. Если дома отключат электричество, а основной телефон сядет, можно использовать его. Также можно поступить, если телефон придется отдать в ремонт.

Также можно воспользоваться предложением магазина по утилизации старой техники. Отдавая старую технику, на новую можно получить скидку. Еще телефон можно отдать на благотворительность, зачастую старые телефоны собирают для людей, оставшихся без дома.

Ранее эксперт порекомендовала отключать GPS на телефоне.

Фото: Piter.tv