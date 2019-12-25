Названы приложения, которые занимают лишние 15 Гб в телефоне

Техноблогер YouTube-канала PRO Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в эфире на "Радио 1" рассказал, какое приложение является самым тяжелым для памяти смартфона.

Как оказалось, больше всего памяти съедают не сами приложения, а их кэш. Например, мессенджер WhatsApp сохраняет в памяти телефона все присланные фото и видео. Такая же функция у Telegram. Instagram сохраняет в память телефон снимки с фирменными фильтрами, за год такие снимки могут занять 10-15 Гб памяти.

Эксперт отметил, что одним из самых вредоносных приложений в плане похищения оперативной памяти является Facebook. Поэтому если оно не используется регулярно, лучше его удалить.

Помимо этого, Илья Корнейчук призвал хранить большой архив фотографий и видеозаписей на специализированных бесплатных сервисах от Яндекса, Google или Mail.ru.

Другим экспертом были названы настройки против мошенников в смартфоне.

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