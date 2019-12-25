Псевдосиловики приказали школьнице из Ленобласти сдать семейное золото в ломбард

Общий размер нанесенного ущерба составил 465 тысяч рублей.

Как стало известно "Оперативному прикрытию", 7 июля девочке-подростку, проживающей в деревне Лужского района, поступил звонок от незнакомца, представившегося представителем образовательного учреждения. После этого подростку снова перезвонили лица, выдавшие себя за сотрудников Федеральной службы безопасности.

Подростка попросили продемонстрировать свою квартиру посредством видеосвязи. Завладев информацией о наличии золотых украшений, псевдосиловики уговорили девочку отнести ценности в ближайший ломбард и перечислить полученные денежные средства на указанные ими реквизиты.

Девушка последовала инструкциям преступников, продав украшения в ломбарде в городе Луга и переведя сумму в размере 50 тысяч рублей вместе с деньгами, хранившимися на банковской карте матери, на предоставленный телефонный номер. Таким образом общий размер нанесенного ущерба составил 465 тысяч рублей. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что хронический должник выманил 10 млн рублей у профессора из Петербурга.

Фото: Piter.TV