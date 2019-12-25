Хронический должник выманил 10 млн рублей у профессора из Петербурга

Указанный гражданин ранее, 4 июля, уже задерживался полицией по схожему преступлению.

Во вторник, 8 июля, сотрудник полиции получил обращение от 71-летнего профессора кафедры Государственного университета авиационного приборостроения, имеющего ученое звание доктора физико-математических наук. Как передает "Оперативное прикрытие" профессор подал жалобу на 38-летнего жителя Петербурга, обвиняя последнего в присвоении 10 млн рублей обманным путем. По версии заявителя, мужчина, воспользовавшись доверием пожилого коллеги, якобы привлек деньги под видом инвестиций в период с июня по декабрь 2023 года.

Указанный гражданин ранее, 4 июля, уже задерживался полицией по схожему преступлению. Сейчас он находится под следствием сразу по двум эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кроме того, установлено, что обвиняемый имеет высшее образование, окончив Северо-Западный институт управления РАНХиГС в 2017 году. В 2020 году арбитражным судом была инициирована процедура реструктуризации его задолженности.

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Фото: Piter.TV