Молодые люди избили курьера на юге Петербурга

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство").

В понедельник, 7 июля, сотрудники полиции Фрунзенского района получили сигнал от гражданина, проживающего в Алтайском крае. Молодой человек, которому исполнилось 23 года, заявил, что подвергся нападению со стороны неизвестных лиц неподалеку от пересечения улиц Купчинская и Пловдивская, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам пострадавшего, инцидент возник вследствие отказа поделиться личным электросамокатом, после чего группа подростков перешла к агрессивным действиям.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, которую он своевременно получил, а затем продолжил лечение амбулаторно.

Примерно спустя час стражи правопорядка обнаружили и задержали четверых возможных виновников происшествия поблизости от дома №5 на улице Купчинская. Как оказалось, ими являлись трое несовершеннолетних: 18-летняя молодая девушка, 17-летний юноша из Липецкой области и 14-летний москвич, а также 23-летний житель Санкт-Петербурга. Кроме физического насилия, задержанные использовали аэрозольное устройство, направив струю газа в сторону жертвы.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство"). Подозреваемые переданы следователям для дальнейшего разбирательства и процессуальных процедур.

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Фото: Piter.TV