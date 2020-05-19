Житель Колпино, стрелявший через дверь квартиры в полицейских, проведёт в колонии 14 лет

Мужчина также взял в заложники несовершеннолетнюю дочь, высказывая в её адрес угрозы убийством.

Житель Колпино, который взял в заложники свою дочь и стрелял через дверь в полицейского, проведет 14 лет в колонии. О приговоре суда рассказали представители прокуратуры Санкт-Петербурга.

Напомним, по версии следствия, днём 15 марта 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применив оружие, незаконно лишил свободы свою 14-летнюю дочь, высказывая в её адрес угрозы убийством.

После чего обвиняемый из нарезного самозарядного охотничьего карабина не менее 10 раз выстрелил в дверь, за которой находился полицейский. Правоохранитель не пострадал, так как он своевременно отошел на безопасное расстояние от входной двери.

Житель Колпино вину в совершении преступлений не признал. Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, с назначением первых трех лет лишения свободы в тюрьме и дальнейшим отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv