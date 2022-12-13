В Колпино задержан пьяный мужчина, стрелявший через дверь квартиры в полицейских

Днём 15 марта в полицию позвонила 24-летняя женщина, проживающая в доме по бульвару Трудящихся. Она сообщила, что её 40-летний сожитель в телефонном разговоре пригрозил застрелиться, если она срочно не приедет домой.

В Колпино задержали пьяного мужчину, стрелявшего через дверь квартиры. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 15 марта в полицию позвонила 24-летняя женщина, проживающая в доме по бульвару Трудящихся. Она сообщила, что её 40-летний сожитель в телефонном разговоре пригрозил застрелиться, если она срочно не приедет домой. В квартире с мужчиной также находилась его 14-летняя дочь от первого брака.

Хозяин квартиры отказался впустить прибывших полицейских и через закрытую дверь несколько раз выстрелил в их сторону. В ходе переговоров сотрудникам все-таки удалось убедить дебошира открыть дверь и сдаться. В результате инцидента никто не пострадал. Стрелок, находящийся в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отдел полиции. В ходе обыска в квартире полицейские изъяли охотничье ружье "Магнум", из которого велась стрельба и травматический пистолет. Оружием злоумышленник владел на законных основаниях.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).