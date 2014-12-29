Петербуржец проведет 10 лет в колонии за сбыт 1,75 грамма наркотиков

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В Курортном районе Петербурга к длительному лишению свободы осужден сбытчик наркотических средств. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

В суде установлено, что подсудимый Илья Ч. 13 февраля 2025 года, находясь по месту проживания, сбыл синтетическое наркотическое средство массой 1,75 грамма. В одном из мессенджеров Ч. отправил покупателю, действовавшему в рамках мероприятия "Проверочная закупка", фотографию и координаты "закладки". За проделанную работу подсудимый получил вознаграждение в размере более 5 тысяч рублей, которые ему перечислили на расчетный счет. Запрещенное вещество было изъято из "тайника", оборудованного в лесополосе на территории Пухтоловой Горы в Зеленогорске.

Виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее у петербургского предпринимателя в Mercedes нашли свертки с метадоном.

Фото: Piter.tv