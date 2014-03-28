Суд в Петербурге вынес приговор за продажу сертификатов о вакцинации от COVID-19

Подсудимая полностью подтвердила предъявленное обвинение и выразила глубокое сожаление о своих действиях.

В Кировском районном суде Петербурга завершился процесс над врачом-участковым терапевтом, признанной виновной в фальсификации данных о вакцинации от коронавируса. Инцидент подробно осветила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Расследованием установлено, что с конца 2020 года по ноябрь следующего года сотрудница поликлиники №43 занималась введением недостоверных записей в Федеральный регистр вакцинированных граждан. Взамен внесения ложных сведений о якобы пройденной вакцинации врач взимала с пациентов по три тысячи рублей за услугу, при этом реальных прививок никто не получал.

Доступ к регистрационной системе осуществлялся с использованием персональных данных другого сотрудника медицинской организации — аллерголога-иммунолога. Информация о возможности приобретения поддельных сертификатов передавалась через личные знакомства.

Подсудимая полностью подтвердила предъявленное обвинение и выразила глубокое сожаление о своих действиях. Итоговым вердиктом суда стало назначение двухлетнего срока лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Вырученные ею денежные средства в размере шести тысяч рублей подлежат конфискации в пользу государства.

Фото: пресс-служба КГИОП