Бывшего медиаменеджера Пригожина Илью Горбунова отправили на 10 лет в колонию

Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Петроградский районный суд огласил приговор в отношении экс-медиаменеджера Пригожина Ильи Горбунова, признанного виновным в вымогательстве и хранении наркотиков. Подробности сообщила городская прокуратура.

Судом установлено, что Горбунов не позднее мая 2024 года, будучи руководителем пресс-службы одного из медиахолдингов, под угрозой распространения информации, порочащей деловую репутацию, вымогал у потерпевшего от 4 млн до 20 млн рублей. Он также организовал ряд содержащих порочащие сведения публикаций в мессенджере и на иных ресурсах.

Кроме того, Горбунов в июне 2024 года незаконно хранил для личного употребления наркотическое средство общей массой 2,23 грамма, которое изъято в ходе обыска.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Фото и видео: Telegram/ Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга