Суд Петербурга приговорил украинского шпиона к 10 годам лишения свободы

Судебное разбирательство проходило в закрытом формате ввиду наличия секретных материалов.

Санкт-Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину Украины Владиславу Сугакову, которого признали виновным в шпионаже в соответствии со статьей 276 УК РФ.

Как информирует Объединенная пресс-служба судов города, Сугаков был осужден за сбор и передачу информации по поручению иностранного разведывательного органа, представляющей угрозу для безопасности РФ.

Судебное разбирательство проходило в закрытом формате ввиду наличия секретных материалов. Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца арестовали на 10 суток за самоудовлетворение в троллейбусе.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга