  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:51
134
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга приговорил украинского шпиона к 10 годам лишения свободы

0 0

Судебное разбирательство проходило в закрытом формате ввиду наличия секретных материалов.

Санкт-Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину Украины Владиславу Сугакову, которого признали виновным в шпионаже в соответствии со статьей 276 УК РФ.

Как информирует Объединенная пресс-служба судов города, Сугаков был осужден за сбор и передачу информации по поручению иностранного разведывательного органа, представляющей угрозу для безопасности РФ.

Судебное разбирательство проходило в закрытом формате ввиду наличия секретных материалов. Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца арестовали на 10 суток за самоудовлетворение в троллейбусе.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии