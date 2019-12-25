Петербуржца арестовали на 10 суток за самоудовлетворение в троллейбусе

Ранее он проходил лечение от алкогольной зависимости.

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор 35-летнему Виталию Кондакову за нарушение общественного порядка. Как информирует Объединённая пресс-служба судов города, мужчина признан виновным в мелком хулиганстве.

Инцидент произошёл вечером 2 марта 2025 года в троллейбусе на улице Кирочной. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения Кондаков вёл себя неподобающим образом: выражался нецензурной бранью, снимал брюки и совершал неприличные действия на виду у пассажиров.

Как сообщила Объединённая пресс-служба судов, обвиняемый признал свою вину и выразил сожаление. Он пояснил, что употребил алкоголь из-за личных трудностей, сел в троллейбус, чтобы согреться, и потерял самоконтроль. Ранее он проходил лечение от алкогольной зависимости.

Суд назначил Кондакову наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге школьник получит 100 тысяч за сломанный на перемене нос.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга