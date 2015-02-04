Петербуржца приговорили к 9 годам колонии за убийство в Новый год

Убийство произошло на улице Ткачей.

Оглашен приговор по уголовному делу об убийстве, которое произошло 1 января 2024 года в Невском районе Петербурга. Подробности рассказали в районной прокуратуре.



В суде установлено, что О. 1 января 2024 года, находясь состоянии опьянения в одной из квартир в доме 4 по улице Ткачей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес знакомому не менее 10 ударов неустановленными тупыми предметами в голову и шею, а также не менее 1 удара в область верхних конечностей. Потерпевший скончался на месте.

Петербуржцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Убивший мужчину в тубдиспансере на Звездной улице отправлен в колонию на 8 лет.

Видео: прокуратура Спб