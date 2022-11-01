Петербуржец получил условный срок за то, что сломал челюсть виновнику аварии

Суд назначил Х. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год.

Петербуржец получил условный срок за то, что сломал челюсть мужчине, который въехал в его автомобиль. Об этом рассказала прокуратура Центрального района.

Было установлено, что 27 декабря 2022 года подсудимый Х., находясь на углу дома 45 по Литейному проспекту и дома 8 по улице Белинского, после ДТП нанес виновнику аварии не менее двух ударов в область лица, сломав челюсть.

Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Суд назначил Х. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год.

Накануне в аварии под Выборгом пострадали трое детей.

Видео: прокуратура СПб