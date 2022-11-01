В аварии под Выборгом пострадали трое детей

Дети получили различные травмы и в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в районную больницу Выборга.

Накануне днём на 59 км автодороги "Молодежное – Верхнее Черкасово" вне населенных пунктов произошло ДТП, в котором пострадали дети.

На месте Госавтоинспекцией было установлено, что на данном участке дороги 31-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигаясь со стороны Выборга в сторону поселка Каменка, на прямом участке дороги не справилась с управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево и опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали трое детей-пассажиров: 2, 5 и 8 лет. Дети получили различные травмы и в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в районную больницу Выборга. Перевозка детей осуществлялась в соответствии с ПДД.

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Фото: МВД