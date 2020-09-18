Студенту вынесли приговор за разбрасывание закладок в Алексанро-Невской лавре

Молодой человек сбежал из-под домашнего ареста.

В Петербурге осудили студента, который разбрасывал закладки с наркотиками на территории Александро-Невской лавры. Кроме того, молодой человек был замечен и по другим адресам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в мае 2021 года Максим Дмитриев с 50 граммами гашиша отправился на машине в Митрополичий сад. Там он разложил 22 закладки. После этого поехал на Орловскую улицу, где его заметили полицейские. Дмитриев сбросил 5 закладок на землю, но потом не стал отрицать, что это его.

Мужчина признал свою вину, кроме одного эпизода. Находясь под домашним арестом, поступил в магистратуру. Сделал взнос в благотворительный фонд, а затем сбежал из-под домашнего ареста. Сейчас он находится в розыске.

Суд вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. .

Ранее Piter.tv писал о том, что мужчина пытался провезти из Петербурга в Москву килограмм кокаина

Фото: citywalls.ru