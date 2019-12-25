Полиция задержала жительниц дальнего зарубежья, подозреваемых в распространении "закладок"

Липецкие полицейские поймали двух 30-летних женщин, которых подозревают в распространении "тайников-закладок". При себе правоохранители обнаружили у них наркотические средства. Об этом сообщает в МАКС пресс-служба МВД РФ.

Задержанными оказались 30-летние уроженки дальнего зарубежья. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели досмотр и нашли у них более 60 свертков с веществами. Согласно экспертизе, изъятое оказалось наркотическим веществом – метадон, общий вес которого превысил 15 граммов.

По данным полиции, подозреваемые приехали в Россию целенаправленно для работы "закладчицами". Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса РФ. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске посетитель пытался пронести в здание суда наркотические средства в чехле от очков. Во время досмотра ее обнаружили приставы, а на вопросы о содержимом емкости мужчина "сразу попытался ее спрятать и занервничал". В результате контейнер сотрудники ведомства изъяли.

