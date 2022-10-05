Мужчина пытался провезти из Петербурга в Москву килограмм кокаина

За работу ему обещали заплатить 100 тысяч рублей.

Москвич был задержан во время доставки наркотика из Петербурга в Москву. Наркокурьер за 100 тысяч рублей должен был доставить килограмм кокаина. Его автомобиль остановили на 105 км автодороги М-11 "Нева". Свёрток с наркотиком был спрятан под обшивкой пассажирской двери. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Полицейские обнаружили тайник и изъяли запрещённый товар. Злоумышленник пояснил, что в даркнете нашёл работу курьером. Он должен был доставить наркотик в Москву и оставить его по указанным координатам. За работу ему обещали 100 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ.

В конце сентября в каюте прибывшего из ЮАР в Петербург судна было обнаружено 3 килограмма наркотика.

Фото: Telegram / МВД Медиа