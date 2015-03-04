В каюте прибывшего из ЮАР в Петербург судна обнаружено 3 килограмма наркотика

Запрещённое вещество обнаружила собака Афина.

Сотрудники Северо-западного таможенного управления нашли на борту прибывшего из Кейптауна в Петербург судна внушительную партию наркотиков. В общей сложности в каюте оказалось 3 кг кокаина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Партию запрещённого вещества помогла обнаружить собака Афина, для которой это стало шестым за год случаем обнаружения наркотиков. Ориентировочная стоимость партии на чёрном рынке составляет порядка 45 млн рублей.

Известно, что судно перевозило фрукты из Южной Африки и принадлежит кипрской компании. Брикеты со спрессованным наркотическим веществом находились под одной из прикроватных тумбочек. Судя по данным экспертизы, общая масса кокаина составила 2981,7 г. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что химик изготавливал наркотики в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба СЗТУ