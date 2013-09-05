В Петербурге вынесли приговор сыну и отцу за сбыт наркотиков в организованной группе

Суд назначил Григоровичу-младшему 23 года в ИК строгого режима с наложением штрафа в размере 4 миллионов рублей, а его отцу - 18 лет в аналогичном учреждении.

Суд в Петербурге приговорил к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима отца и сына за участие в деятельности организованной группы по продаже наркотиков. Сын получил 23 года, тогда как отец — 18 лет, согласно информации объединенной пресс-службы судов города.

В Красносельском районном суде Петербурга был оглашен приговор по делу, касающемуся двух обвиняемых с фамилией Григорович, которые были признаны виновными по нескольким статьям УК РФ, связанным с распространением наркотиков. Суд назначил Григоровичу-младшему 23 года в ИК строгого режима с наложением штрафа в размере 4 миллионов рублей, а его отцу - 18 лет в аналогичном учреждении.

Согласно материалам дела, Григорович-младший организовал стабильную преступную группу для систематической торговли метадоном и гашишем, вовлек в это своего отца. Сын также создал три интернет-магазина в Telegram для поиска клиентов, где он закупал большие партии наркотиков, передавая их отцу для дальнейшей расфасовки и реализации.

Среди соучастников дела были и другие фигуранты, которым также назначили сроки лишения свободы.

Ранее мы сообщили о том, что на спецполигоне в Петербурге сожгли более 300 кг изъятых наркотиков.

Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга