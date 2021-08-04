В Петербурге оглашен приговор бывшему полицейскому, сливавшему данные о мигрантах

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего полицейского Павла Щекотова, признанного виновным в получении взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Щекотов, будучи помощником оперативного дежурного 66 отдела полиции по Красногвардейскому району, согласился передавать стороннему лицу данные об иностранцах, приезжающих в Петербург. Некая Ш. (уголовное дело выделено в отдельное производство) просила данные прибывших в Северную столицу мигрантов, Щекотов отправлял эту информацию с помощью мессенджеров. Ш. со своими партнерами организовывала незаконное пребывание мигрантов на территории РФ. За свои услуги Щекотов получил почти 1,5 миллиона рублей. Вину он признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет.
Также в Петербурге раскрыли ещё одну преступную схему по организации незаконной миграции.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все