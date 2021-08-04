В Петербурге раскрыли преступную схему по организации незаконной миграции

Сотрудники отдела экономической безопасности Приморского района пресекли деятельность группы, организовавшей схему незаконной миграции иностранцев через фиктивные приглашения. Подозреваемыми стали трое руководителей медицинской компании, которые оформляли поддельные документы для въезда граждан в Россию.
Схема включала фиктивные приглашения для "медицинского лечения", данные о которых вносились на портал госуслуг и передавались в Пограничную службу ФСБ. В результате этого восемь человек смогли легализоваться на территории РФ, не имея реальных оснований.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной миграции. Двое участников задержаны, третьему назначена подписка о невыезде. Следствие продолжает выявлять соучастников и дополнительные эпизоды.
Ранее в Усть-Луге был пресечен канал нелегальной миграции.
Фото: Piter.tv
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