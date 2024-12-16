В Усть-Луге пресечен канал нелегальной миграции

Уже установили несколько десятков иностранцев, незаконно легализованных обвиняемыми.

В ходе контроля на пограничном переходе в Усть-Луге сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти выявили двоих уроженцев Таджикистана в возрасте 33 и 39 лет, которые нелегально попали на территорию страны. Уточняется, что в их паспортах стояли поддельные оттиски печати пограничной службы о пересечении границы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По данным ГУ МВД России по региону, правоохранители и пограничники вышли на след группы злоумышленников, подозреваемых в организации канала нелегальной миграции. Ими оказались двое соотечественников задержанных, 37 и 40 лет, и 36-летний гражданин Узбекистана. Старших заключили подскажу, а младшего посадили под домашний арест.

В квартирах обвиняемых и в отделении почтовой связи в Вырице прошли обыски. Через почту, предварительно, поддельные документы направляли в миграционную службу для постановки иностранцев на учет. А в качестве приглашающей стороны указывались жители поселка, они были не в курсе махинаций. Кроме того, установлено, что поддельные дата-штампы, обнаруженные в паспортах мигрантов, изготовили на типографии на улице Красных текстильщиков, где тоже состоялся обыск.

Во время обысков нашли и изъяли более 4 млн рублей, поддельные печати Пограничной службы ФСБ России и МВД России, других государственных органов, подложные бланки миграционных карт. Уже установили несколько десятков иностранцев, незаконно легализованных обвиняемыми. С каждого из них фигуранты требовали не менее 10 тыс. рублей.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. Устанавливаются все эпизоды и соучастники противоправной деятельности. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали трех организаторов незаконной миграции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти