Петербуржец проведёт 9 лет в колонии за убийство знакомого

Пострадавший умер на месте происшествия от множественных колото-резанных ранений.

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения зарезал знакомого. Об этом рассказали в прокуратуре Адмиралтейского района.

Суд установил, что в ночь с 9 на 10 декабря 2023 года М., находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в доме 11/22 по Псковской улице, ударил знакомого ножом не менее 9 раз в область жизненно-важных органов.

Пострадавший умер на месте происшествия от множественных колото-резанных ранений.

Петербуржцу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также он должен выплатить брату убитого компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Ещё одному петербуржцу предъявлено обвинение в убийстве знакомого на Октябрьской набережной.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)