Петербуржцу предъявлено обвинение в убийстве знакомого на Октябрьской набережной

Подозреваемый был задержан по горячим следам.

В Петербурге местному жителю предъявлено обвинение в убийстве мужчины. Подробности сообщили в СК РФ по Санкт-Петербургу.

В квартире дома на Октябрьской набережной 29 июля после пожара было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В совершении преступления изобличен петербуржец. Следствием установлено, что в ночь с 28 на 29 июля 2024 года подозреваемый в состоянии опьянения нанес своему знакомому множественные удары ножом в область головы, шеи и живота, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан по горячим следам, ему предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи помимо прочего устанавливают причины возникновения пожара на месте преступления.

Видео: СК по СПб