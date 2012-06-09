Мужчину приговорили к 8 годам колонии за убийство жены

Он избил жену твердым тупым предметом, после чего нанес ей не менее 33 ударов ножом и 10 ударов острым концом колюще-режущего предмета.

Оглашен приговор по уголовному делу об убийстве матери троих малолетних детей. Об этом сообщила прокуратура Пушкинского района.

В суде установлено, что 11 апреля 2025 года Араз Казимов, находясь в одной из квартир в доме по Старорусскому проспекту в Шушарах, избил жену твердым тупым предметом, после чего нанес ей не менее 33 ударов ножом и 10 ударов острым концом колюще-режущего предмета по различным частям тела. Женщина скончалась на месте преступления.

Казимову назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск прокурора Пушкинского района о компенсации потерпевшим – детям погибшей – морального вреда в размере 3 млн рублей.

Также сбросивший жену из окна шестого этажа в Петербурге получил 5 лет колонии.

Видео: прокуратура СПб