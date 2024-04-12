Петербуржец 2 года проведет в колонии по уголовному делу о мошенничестве при ремонте котельной

Он присвоил себе 800 тысяч рублей.

В Выборгском районе Петербурге огласили приговор по уголовному делу о мошенничестве при ремонте котельной. Об этом сообщили в районном надзорном ведомстве.

В суде установлено, что Ярослав Ещенко, являясь одним из участников ООО "ЖЭУ-27", в декабре 2019 года сообщил подчиненным работникам, не осведомленным о его преступных намерениях, ложные сведения о необходимости срочного ремонта котельной на улице Ярослава Гашека в Тихвине Ленинградской области. После перевода денежных средств, получив реальную возможность распоряжаться финансами, Ещенко похитил 800 тысяч рублей.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ УК РФ (мошенничество, совершенное путем злоупотребления доверием, в крупном размере). Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Тем временем в Ленобласти пресекли масштабную схему поставки сим-карт для мошенников.

Фото: unsplash (Peter Herrmann)