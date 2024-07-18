В Ленобласти пресекли масштабную схему поставки сим-карт для мошенников

По оперативным данным, с начала 2024 года участники схемы продали более 32,5 тысяч сим-карт.

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли деятельность преступной группы, поставлявшей сим-карты для зарубежных мошеннических кол-центров. По данным следствия, схему организовал житель Всеволожского района – руководитель компании, официально занимавшейся продажей услуг мобильных операторов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как работала схема:

– Преступники через сеть арендованных торговых точек получали крупные партии сим-карт от операторов связи.

– Активировали их, указывая фиктивные данные иностранных граждан.

– Реализовывали через даркнет посредникам, связанным с украинскими кол-центрами.

По оперативным данным, с начала 2024 года участники схемы продали более 32,5 тысяч сим-карт. С их использованием совершено около тысячи IT-преступлений против россиян. Благодаря работе полиции удалось остановить до 15 тысяч мошеннических звонков ежедневно.

В рамках уголовного дела по статье 158 УК РФ ("Мошенничество") проведены обыски в жилых и коммерческих помещениях. Изъяты компьютеры, документы и другие доказательства. Следствие продолжает устанавливать всех участников преступной сети.

Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, эта операция нанесла серьезный удар по инфраструктуре международных телефонных мошенников, активно использующих российские номера для обмана граждан.

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