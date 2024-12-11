Двум петербуржцам дали по 10 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Подсудимые 16 апреля 2024 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов около дома 37 по улице Дибуновской в момент закладки очередного тайника.

В Петербурге огласили приговор в отношении Аркадия Жукова и Анжелики Лешуковой. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подробности рассказали в прокуратуре.

Подсудимые 16 апреля 2024 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов около дома 37 по улице Дибуновской в момент закладки очередного тайника.

В ходе личного досмотра у Жукова и Лешуковой обнаружен 31 сверток с различными наркотическими веществами общей массой более 27 грамм.

В квартире подсудимых обнаружены и изъяты 26 свертков наркотического средства общей массой более 46 грамм, которые были приобретены с целью дальнейшего сбыта.

Жукову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Лешуковой – 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Шушарах полиция задержала женщину с крупной партией наркотиков.

Фото: прокуратура СПб