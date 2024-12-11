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Двум петербуржцам дали по 10 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков
Сегодня, 17:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Двум петербуржцам дали по 10 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

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Подсудимые 16 апреля 2024 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов около дома 37 по улице Дибуновской в момент закладки очередного тайника.

В Петербурге огласили приговор в отношении Аркадия Жукова и Анжелики Лешуковой. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подробности рассказали в прокуратуре. 

Подсудимые 16 апреля 2024 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов около дома 37 по улице Дибуновской в момент закладки очередного тайника.

В ходе личного досмотра у Жукова и Лешуковой обнаружен 31 сверток с различными наркотическими веществами общей массой более 27 грамм.

В квартире подсудимых обнаружены и изъяты 26 свертков наркотического средства общей массой более 46 грамм, которые были приобретены с целью дальнейшего сбыта.

Жукову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Лешуковой – 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Шушарах полиция задержала женщину с крупной партией наркотиков.

Фото: прокуратура СПб

Теги: наркотики, приговор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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