В Шушарах полиция задержала женщину с крупной партией наркотиков

При ней был полиэтиленовый пакет с веществом зелено-коричневого цвета.

В поселке Шушары полиция задержала 27-летнюю женщину с крупной партией наркотиков. 17 января в 13:54 патрульный наряд остановил женщину у дома 37 по улице Ленина по подозрению в употреблении наркотиков (статья 6.9 КоАП РФ).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе личного досмотра у задержанной был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом зелено-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это каннабис (марихуана) общей массой 493,3 грамма.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УК РФ.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области