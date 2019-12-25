Петербуржец проведет 3 года в колонии за обман пожилой пары

Пожилая пара обналичила все свои сбережения на счетах. Подсудимый С. под видом сотрудника банка прибыл домой к пенсионерам и получил от них более 1,5 млн рублей.

В Центральном районе Петербурга огласили приговор по делу о мошенничестве в отношении пожилой пары. Подробности рассказали в районном надзорном ведомстве.

В суде установлено, что обвиняемый С. вступил в преступный сговор с соучастником и решил похищать деньги пенсионеров мошенническим путем. С 16 по 17 января 2024 года соучастник обвиняемого звонил пожилым супругам, представлялся то сотрудником банка, то представителем силовых структур и сообщал ложную информацию о несанкционированных попытках злоумышленников завладеть их денежными средствами в банках.

Пожилая пара обналичила все свои сбережения на счетах. Подсудимый С. под видом сотрудника банка прибыл домой к пенсионерам и получил от них более 1,5 млн рублей, завернутых в два полиэтиленовых пакета, после чего скрылся.

С. признали виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также пожилым потерпевшим должны компенсировать материальный ущерб.

Ранее был задержан 22-летний житель Шушар за пособничество интернет-мошенникам из-за рубежа.

Фото: Piter.tv