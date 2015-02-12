Петербуржец без водительских прав и в пьяном состоянии влетел в лесополосу на "Волге"

Сегодня в суде ему назначили 3,5 года лишения свободы условно.

В Санкт-Петербурге 224 гарнизонный военный суд огласил приговор местному жителю, который обвиняется в злостном нарушении правил дорожного движения. Мужчина выпивал и катался с друзьями у Медного озера во Всеволожском районе, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Происшествие имело место 18 мая 2024 года. Четверо мужчин справляли досуг на природе и, в частности, распивали алкогольные напитки. Обвиняемый, который не имел водительских прав, предложил друзьям покататься на "Волге". В результате авантюра, начавшаяся около 19:15, ближе к половине восьмого вечера закончилась в лесополосе, куда влетел "ГАЗ 31029" со всеми четырьмя мужчинами.

От столкновения с древесным массивом пассажиры "Волги" потеряли сознание. Проезжавший мимо водитель вызвал на место ДТП скорую, сотрудники которой впоследствии доставили мужчин в больницу. У двоих из них были диагностированы серьезные ранения.

Фигурант дела вину признал, выразил раскаяние в содеянном, дополнительно пояснив, что возместил потерпевшим причиненный ущерб, от дачи показаний отказался в соответствии с положениями ст.51 Конституции РФ. При назначении наказания суд учел положительную характеристику обвиняемого по месту прохождения контрактной службы, признание вины и раскаяние в содеянном, добровольное возмещение морального вреда потерпевшим. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Потерпевшие направляли ходатайство о прекращении судопроизводства в связи с примирением сторон. Однако суд дело продолжил. Сегодня обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом на управление транспортом сроками по 2 года.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец напал на полицейского при эвакуации автомобиля.

Фото: Freepik