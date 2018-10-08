Петербуржец напал на полицейского при эвакуации автомобиля. Его ждёт суд

Петербуржец предстанет перед судом за то, что напал на полицейского при эвакуации автомобиля. Подробности рассказала прокуратура Петродворцового района.
По версии следствия, 29 октября 2024 года 34-летний обвиняемый, находясь у доме 46 по Ропшинскому шоссе в Петергофе, препятствовал эвакуации своего грузового автомобиля "Камаз" за административное правонарушение.
Мужчина перегородил движение эвакуатора и пытался залезть на платформу, чтобы вскрыть автомобиль и сесть в салон. В ответ на законные требования сотрудника ГИБДД прекратить противоправную деятельность, обвиняемый ударил его локтем по лицу.
Уголовного дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.
Фото: Piter.tv
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