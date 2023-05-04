Суд вынес приговор петербурженке за кражу чемодана с драгоценностями

Общий ущерб оценивается в 2 848 700 рублей.

Фрунзенский районный суд вынес приговор женщине, которая украла чемодан с драгоценностями. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Согласно материалам дела, 14 июля 2023 года обвиняемая похитила чемодан, содержащий комплекты ювелирных украшений из белого и желтого золота с бриллиантами, а также личные вещи и одежду потерпевшей. Общий ущерб оценивается в 2 848 700 рублей.

Женщина распорядилась похищенным имуществом по собственному усмотрению.

Суд назначил ей условное лишение свободы на срок 3 года с испытательным сроком 2 года.