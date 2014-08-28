Петербуржец палкой повредил Mercedes. Его ожидает суд

Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

В Петербурге водители не смогли поделить дорогу, один из них палкой повредил машину оппонента. Подробности инцидента рассказали в прокуратуре Выборгского района.

По версии дознания, в феврале 2024 года двое водителей не смогли поделить проезжую часть на пересечении проспекта Художников и Северного проспекта. Во время ссоры 48-летний мужчина ударил по автомобилю Mercedes. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сотрудники петербургской полиции задержали нелегального гонщика с кольцевой.

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