Сотрудники петербургской полиции задержали нелегального гонщика с кольцевой

Им оказался подросток, который "позаимствовал" авто у отца.

В Санкт-Петербурге на кольцевой дороге задержали несовершеннолетнего водителя, который гонял по трассе и совершил несколько ДТП. Видео с эффектной погоней за иномаркой и моментом задержания опубликовала в своем Telagram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На Цитадельском шоссе полицейские заметили разыскиваемый автомобиль в потоке. Требование об остановке транспортного средства водитель проигнорировал. Увеличив скорость и опасно маневрируя, он попытался скрыться. В ходе преследования на кольцевой автодороге правонарушитель совершил несколько ДТП. После наезда на барьерное ограждение иномарка была блокирована сотрудниками Госавтоинспекции. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

По информации петербургского МВД, молодой 16-летний водитель был в салоне машины не один. Вместе с ним по КАДу рассекали три его ровесницы. О ранениях пассажирок и водителя информации не поступало. Последнего уже доставили в отдел полиции. Его отца, у которого подросток украл ключи, также пригласили в отделение.

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Видео: Telegram / Ирина Волк