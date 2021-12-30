Облившего кислотой несовершеннолетнюю на набережной канала Грибоедова отправили в колонию на 8 лет

Гражданский иск удовлетворен судом на сумму 6 миллионов рублей.

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении 25-летнего Даниила Кота, который облил свою бывшую девушку серной кислотой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным суда, 10 декабря 2021 года в период с 17:00 по 18:32 Кот, находясь у дома 86 по набережной канала Грибоедова, облил серной кислотой несовершеннолетнюю П. Он это сделал на почве ревности личного неприязненного отношения к последней к девушке.

Кот пояснял суду, что совершил преступление в состоянии аффекта. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Гражданский иск удовлетворен судом на сумму 6 миллионов рублей.

Видео: объединенная пресс-служба городских судов Петербурга