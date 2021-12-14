Петербуржец, который вылил кислоту на экс-возлюбленную, требует встречи с ее новым бойфрендом

По словам адвоката Кота, подсудимый "просит допросить Матвея Михайловича лично, в судебном заседании".

В четверг, 9 июня, Октябрьский суд Петербурга начал рассматривать дело о нападении с кислотой на 16-летнюю девушку. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам адвоката Кота, подсудимый "просит допросить Матвея Михайловича лично, в судебном заседании". В качестве компенсации за моральные страдания с Кота просят взыскать 20 миллионов рублей.

Судя по показаниям в суде, девушка и Даниил в апреле прошлого года познакомились в интернете. Через полгода отношений пострадавшая объявила о расставании. Согласно показаниям, Даниил расставаться не хотел, вскоре после этого Кот приехал в Петербурге, обрывал телефоны, чередуя признания в любви с угрозами выдать переписку. Звонил не только девушке, но также её матери и новому парню. Потерпевшая на первое заседание не пришла. И если на встрече с ней подсудимый не настаивал, то своего соперника хочет видеть в зале.

В результате заседание перенесли для повторного вызова свидетеля. Сам он перед началом процесса извещал, что находится за пределами Петербурга и в ближайшее время возвращаться не планирует.

Напомним, вечером 10 декабря 2021 года подсудимый у дома № 86 на набережной канала Грибоедова брызнул серной кислотой на лицо и туловище 16-летней возлюбленной. Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с химическим ожогом лица, головы, роговиц, шеи, рук и туловища. Даниил Кот признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Ранее мы писали, что Даниилу Коту, который облил кислотой бывшую девушку, продлили арест.

Фото: Piter.tv



