Петербуржца приговорили к обязательным работам. Он оставил одних дома маленьких дочерей

Мужчина признан виновным по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

В Петербурге отца, который оставил двоих малолетних детей одних в квартире, приговорили к обязательным работам. Об этом рассказала прокуратура Красносельского района.

Суд установил, что 12 марта 2024 года 43-летний петербуржец оставил двух маленьких дочерей одних в незапертой квартире в одном из домов по проспекту Народного Ополчения. В результате годовалая девочка больше 2 часов провела на кухне без помощи взрослых, а ее 3-летняя сестра вышла на улицу, одетая не по сезону. Так девочка бродила по двору. Прохожая обратила внимание на детский плач и вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина признан виновным по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)