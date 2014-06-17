В Луге малыш выжил после падения с 7-го этажа

По недосмотру родителей малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры.

В Луге полуторагодовалый малыш выжил после падения с 20-метровой высоты. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 7 августа женщина сообщила о падении ребёнка с 7 этажа дома по проспекту Володарского.

С места происшествия в районную больницу в тяжелом состоянии увезли полуторагодовалого мальчика. По недосмотру родителей малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры.

Проводится проверка.

Ранее трёхлетний ребенок выпал из окна на Демьяна Бедного в Петербурге.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)